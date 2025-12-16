Comienza el juicio contra el líder de ultraderecha en Portugal por carteles contra gitanos

A la salida de esta primera vista, Ventura expresó a la prensa su confianza en que la corte "defenderá la libertad de expresión" y no le ordenará retirar esos carteles, a la vez que recordó que ya estuvo envuelto en una polémica similar en los pasados comicios legislativos y que la justicia le dio la razón.

"Se acabó el tiempo de hablar con suavidad", dijo, en referencia a los mensajes que ha usado en los carteles de su campaña, en los que incluye eslóganes contra la comunidad gitana y los inmigrantes.

Al ser preguntado sobre si acatará la decisión del tribunal en caso de que este le ordene retirar las pancartas, Ventura evitó responder y en cambio declaró que es "la comunidad gitana la que tiene que pedir perdón por los 500 años que ha pasado en Portugal sin integrarse y cumplir la ley".

Los periodistas insistieron en la pregunta y en si el candidato ultra quería decir que no quitaría los carteles, a lo que este contestó: "Quiere decir que soy un demócrata y sé que hay valores fundamentales a los que no renuncio y no renuncio a mi libertad".

"Quiero creer que el tribunal asumirá la libertad de expresión y de prensa", concluyó el candidato sobre este caso originado a raíz de una denuncia presentada el pasado 10 de noviembre por seis personas ante el Tribunal de Lisboa por el cartel en el que se puede ver una foto de Ventura con el mensaje 'Los gitanos tienen que cumplir la ley'.

Ventura figura entre los aspirantes favoritos según las encuestas para las próximas elecciones presidenciales del 18 de enero, en las que se elegirá al sucesor del actual presidente, Marcelo Rebelo de Sousa.