Detenida la "célula criminal" ligada al Estado Islámico que mató a 4 agentes en Siria

El Cairo, 16 dic (EFE).- Las autoridades sirias han detenido a la "célula criminal" ligada al Estado Islámico que atacó a una patrulla de las fuerzas de seguridad y mató a cuatro agentes en la provincia de Idlib, en el norte de Siria, un ataque que el grupo yihadista reivindicó, informaron este martes fuentes oficiales.