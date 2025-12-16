Detenido en Irak uno de los expertos en explosivos "más peligrosos" del Estado Islámico

"En una operación de Inteligencia que duró más de diez meses (...), el Servicio de Seguridad Nacional logró arrestar a un líder del grupo terrorista Estado Islámico a su regreso de un país vecino", afirmó el departamento de seguridad, reproducido por la agencia oficial de noticias iraquí, INA, el cual no detalló de dónde procedía.

Irak hace frontera con Turquía, Irán, Siria, Jordania, Arabia Saudí y Kuwait.

El detenido fue identificado como "un agente altamente peligroso, ya que su nombre figuraba en las listas de líderes de EI", según el informante, que explicó que comenzó sus actividades en 2004 como miembro de Al Qaeda en Bagdad, bajo el alias de 'Abu Aliya'.

Allí se especializó en "la preparación de artefactos explosivos improvisados ​​(IED) y lideraba una célula terrorista de cinco miembros para llevar a cabo operaciones delictivas".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Colocó más de 100 artefactos explosivos durante su estancia en Bagdad y contribuyó directamente en una operación terrorista que tuvo como objetivo diversas zonas de la capital", se apunta en la nota.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luego, durante la ofensiva para expulsar al EI de Irak, de 2014 a 2017, "se trasladó a las provincias de Saladino y Kirkuk, cambiando su alias a 'Abu Mustafa', donde desempeñó la labor de oficial de comunicaciones y supervisor directo del equipamiento y cifrado de los sistemas de comunicaciones".

Sin embargo, tras la derrota territorial del EI en diciembre de 2017, huyó de Irak y se ocultó "en el extranjero durante años".

Esta noticia se produce mientras Siria está sufriendo un pequeño repunte de ataques reivindicados por el EI.

El Estado Islámico fue derrotado territorialmente en Irak en 2017, tras haber controlado amplias zonas del país desde 2014, pero sus remanentes todavía siguen llevando a cabo ataques, sobre todo contra las fuerzas de seguridad iraquíes y particularmente en la frontera con Siria y el norte y centro del país.