Ecuador demanda en EE.UU. a proveedor de generadores contratados durante crisis eléctrica

"Dispuse que el Estado ecuatoriano demande a Progen en Estados Unidos. Ayer se presentó", escribió Noboa en su cuenta de la red social X, en la que adjuntó una imagen de un documento en el que se detalla que la demanda fue interpuesta en una corte de Florida por la estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y que se solicitan medidas de reparación relacionadas con "fraude" y "enriquecimiento injusto".

"Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos. Por eso cuentan con mi decisión y determinación, de acudir a todas las instancias, hasta que exista reparación integral al país", añadió el mandatario.

La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, señaló que la demanda se interpuso bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, en inglés). "Esta ley es para sistemas de corrupción criminales y se puede solicitar triple indemnización", indicó también en X.

Celec firmó en 2024 contratos por 149,1 millones de dólares con Progen para la adquisición de equipos para la generación de 150 megavatios de potencia eléctrica. Sin embargo, a finales de ese año, el Gobierno anunció que había impuesto una multa de 900.000 dólares (unos 857.000 euros) a la compañía por el incumplimiento de los plazos de instalación de los artefactos generadores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A mediados de este año, la Contraloría General del Estado (Tribunal de Cuentas) determinó que esos contratos habrían generado un perjuicio para el Estado de alrededor de 100 millones de dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Posteriormente la Fiscalía realizó varios allanamientos por una investigación abierta por el presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos) relacionada a los contratos para la generación eléctrica firmados por el Gobierno.

Ecuador vivió entre 2023 y 2024 una crisis eléctrica que llevó al Gobierno a aplicar severos racionamientos de electricidad en distintos periodos por sequías en los ríos que alimentan a sus principales plantas hidroeléctricas.

Durante el último periodo, entre septiembre y diciembre de 2024, se registraron apagones programados diarios que oscilaron entre las dos y las catorce horas, a nivel nacional.