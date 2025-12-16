EEUU destina 1.800 millones de dólares a un acuerdo de cooperación en salud con Mozambique

El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, y la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación de Mozambique, Maria Manuela dos Santos Lucas, acompañada por el ministro de Salud, Ussene Hilário Isse, firmaron este lunes en Washington un memorando de entendimiento de cooperación sanitaria bilateral de cinco años.

En un comunicado emitido a última hora del lunes, el Departamento de Estado señaló que "pretende proporcionar hasta 1.800 millones de dólares para ampliar soluciones innovadoras, como el medicamento lenacapavir para la prevención del VIH/SIDA, e impulsar avances en la prevención de la malaria".

Mozambique, por su parte, se compromete a aumentar su gasto nacional en salud como porcentaje de su presupuesto gubernamental en "casi un 30 % durante los próximos cinco años", unos fondos que se utilizarán para "mejorar la salud materna, neonatal e infantil, a la vez que se intensifican los esfuerzos nacionales para eliminar la transmisión maternoinfantil del VIH/SIDA".

La firma subraya "el compromiso compartido de lograr que el sistema de salud de Mozambique sea duradero, resiliente y un instrumento eficaz para proteger tanto a los estadounidenses como a los mozambiqueños", según el comunicado.

El acuerdo forma parte de la estrategia “América Primero Salud Global”, presentada en septiembre pasado, que busca reforzar la seguridad y el liderazgo sanitario del país norteamericano en el mundo.

Estados Unidos prevé firmar en las próximas semanas memorandos de entendimiento bilaterales plurianuales sobre cooperación en salud global con decenas de países, añadió la nota oficial.

Para el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, este enfoque reduce ineficiencias, fomenta la sostenibilidad y fortalece la cooperación internacional mediante coinversiones.

Hasta la fecha, otros países africanos han rubricado acuerdos similares, como Kenia, Uganda, Ruanda, Esuatini y Liberia.