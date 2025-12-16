Ejecución tribal extrajudicial difundida en redes desata la indignación en Yemen

Según informaron este martes diversas fuentes y autoridades locales, el suceso se desarrolló en las últimas horas en la provincia de Shabwa, en el centro sur de Yemen, donde un hombre de unos 30 años, identificado como Amín era reclamado por supuestamente haber asesinado el lunes a un miembro de un clan local.

La tribu de Amín, denominada 'Ba Haj', tras negociar con el clan de la supuesta víctima, 'Al Sud', decidió entregarlo a miembros de éste último con la promesa de que iba a ser indultado a cambio de un pago, con el fin de evitar un largo conflicto con asesinatos por venganza sucesivos y recíprocos.

Sin embargo, en vez indultarlo o entregarlo a las autoridades, miembros del clan 'Al Sud' llevaron a Amín a un lugar desértico donde le asesinaron a tiros mientras filmaban su ejecución, antes de difundir el vídeo, así como varias imágenes, en numerosas cuentas en las redes sociales.

En el vídeo se puede ver a un grupo de hombre armados y a varios coches todo terreno estacionados en un lugar desértico cerca de una carretera, así como un hombre, aparentemente el padre de Amín, mientras le entregaba a miembros del clan 'Al Sud'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En unos segundos aparecen los hombres armados arrastrando a la víctima y, tras atarle las manos y pies y empujarle al suelo, le disparan utilizando varios rifles, e ignorando sus intentos de hablar para pedir clemencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El video, cuya autenticidad no ha podido ser verificada, parece ser un clip único, sin editar, y muestra el desarrollo de la entrega de la víctima y su asesinato en menos de cinco minutos.

Esa ejecución extrajudicial ha provocado indignación en Yemen, y muchos usuarios de las redes han condenado el asesinato de Amín como una ejecución que viola la ley y las costumbres tribales de larga data, según las cuales los supuestos asesinos que se entreguen a los clanes de sus víctimas son usualmente indultados.

Según las fuentes tribales, el clan de Amín accedió a entregarlo tras recibir garantías de que sería transferido a las autoridades de seguridad para ser juzgado, no asesinado.

Fuentes de seguridad yemeníes, citadas por varios medios locales, indicaron que las autoridades de Shabwa ordenaron una investigación sobre la ejecución de Amín y prometieron detener a las personas implicadas en su ejecución.

Yemen, un empobrecido país del sur de la Península Arábiga, está sumido en casi una década de conflicto bélico interno que ha destrozado las instituciones estatales, debilitado el sistema judicial y dejado muchas zonas bajo el control de grupos armados y autoridades tribales.

La guerra ha alimentado la anarquía, la pobreza generalizada y la inseguridad, obligando a menudo a las comunidades a recurrir a la justicia informal y a la mediación tribal ante la falta de un control gubernamental efectivo.