El alumbrado navideño de Medellín, una tradición monumental de luces y fantasía

Bajo el lema 'En Navidad, Medellín te quiere', la 58 edición de los alumbrados se extiende por los parques y vías principales de la segunda ciudad de Colombia, con 25.000 figuras elaboradas por 440 personas, entre ellas 150 artesanos.

Para dar vida a sus figuras, los artesanos ingresaron a la "fábrica de los sueños", como llaman al taller donde, en esta ocasión, rindieron homenaje a los 350 años de la fundación de la ciudad y a los 70 años de Empresas Públicas de Medellín (EPM), encargada del alumbrado desde 1967.

"La gente nos dice que tenemos unas manos mágicas, que gracias a nosotros la Navidad es muy linda en Medellín", cuenta a EFE la artesana Ana Milena Rodríguez Barrera, quien se encargó de empapelar figuras y dar forma a ovejas, mariposas y caballos, además del Metro y Metrocable, transportes públicos de la ciudad.

Rodríguez Barrera y sus compañeros convirtieron en obras de arte 160 toneladas de hierro y cerca de 600 kilómetros de mangueras luminosas para que el alumbrado cobre vida y ponga a vibrar a Medellín durante los 46 días de exposición.

En 2011, la revista National Geographic incluyó al alumbrado navideño de esta ciudad entre los diez mejores del mundo, un reconocimiento que puso a Medellín en el mapa global de destinos navideños.

El Paseo del Río, que nace en el sector de Parques del Río, se convierte en el corazón de los alumbrados y en una atracción infaltable, con un recorrido de cerca de 1,5 kilómetros a lo largo del río Medellín.

La experiencia para los visitantes se eleva con un viaje luminoso que culmina en un domo, donde un espectáculo de video mapping impacta con tecnología, luz y sonido.

El trayecto que va del Puente de Guayaquil hasta la Avenida Guayabal concentra buena parte del homenaje a Medellín y a EPM, dando vida a lugares y momentos históricos.

El recorrido tiene como antesala un árbol navideño de 25 metros de altura, adornado con orquídeas, y continúa con representaciones de cerros tutelares como el Nutibara, con su Pueblito Paisa, y La Asomadera.

Más adelante brillan símbolos de Medellín como su árbol guayacán amarillo florecido, la escultura 'Torso de Mujer' del maestro Fernando Botero, el Edificio Coltejer y la Catedral Metropolitana.

El corredor navideño continúa con representaciones de los cerros El Volador y El Picacho, e incluye otra experiencia inmersiva dentro de un carriel paisa (bolso de cuero) de 11 metros de alto, 18,5 de ancho y 6 de profundidad.

El recorrido también evoca, a través de figuras, a los emblemáticos silleteros que desfilan en la Feria de las Flores y al Metrocable subiendo hacia el barrio Santo Domingo, entre otros íconos.

El río Medellín, además, se engalana con un jardín colgante inspirado en la Feria de las Flores, una especie de techo luminoso que incluye 9.121 flores hechas a mano, acompañadas de guacamayas, colibríes, mariposas y libélulas.

Las tradiciones decembrinas marcan el cierre de esta ruta con un pesebre de 12 metros de alto, 10,60 metros de ancho y 5,63 metros de profundidad, en el que destacan las figuras monumentales de los Tres Reyes Magos.

La avenida La Playa también se pone su traje de luces entre el Teatro Pablo Tobón Uribe y Junín, con un recorrido de nueve llamativos pasacalles que extienden el homenaje al centro de la ciudad.

En esta zona se iluminó también la Plaza Botero con otro árbol navideño gigante y el recorrido del tranvía con pendones florales.

Para esta edición, el Pueblito Paisa, decorado con estrellas, copos, flores, renos y pinos, será protagonista junto a Ciudad del Río, que albergará las llamadas 'Plazas de Navidad', espacios para que las familias puedan conocer oficios artesanales, disfrutar de la gastronomía y recorrer el alumbrado en ambientes llenos de vida.