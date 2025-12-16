El asesor de seguridad nacional de Seúl parte a EE.UU. para una posible reunión con Rubio

Wi señaló que su agenda incluye discutir la manera "en la que EE.UU. se está preparando" tras aprobar el desarrollo de estos submarinos por parte de Seúl, lo que también implica trámites ante el Congreso estadounidense, según declaraciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap en el Aeropuerto Internacional de Incheon, antes de que el funcionario partiera hacia Washington.

El asesor también prevé mantener contactos sobre la situación en la península coreana y los esfuerzos para reanudar el diálogo con Corea del Norte.

Asimismo, existen expectativas generalizadas de que Wi sostendrá una reunión con Rubio, quien también funge como asesor de seguridad nacional en EE.UU..

La visita tiene lugar tras la publicación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, que no menciona a Corea del Norte, un hecho que ha generado interrogantes en Seúl sobre las prioridades de Washington.

Algunos expertos opinan que la omisión puede ser una manera de atraer a Pionyang, que ha advertido que no dialogará con Washington a menos que se elimine el asunto de la desnuclearización de la mesa de negociaciones.

El objetivo general de la visita es dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en la cumbre entre el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, celebrada en octubre en Corea del Sur, que también incluyen la reducción de los límites de enriquecimiento de uranio para uso pacífico impuestos por Washington a Seúl, además de la coordinación en materia de presupuestos de defensa.