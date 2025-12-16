El Brent se desploma un 2,71 %, hasta 58,92 dólares, ante un posible acuerdo Ucrania-Rusia

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 1,64 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto al cierre de la jornada anterior.

El oro negro reaccionó a la baja y se situó por debajo de los 60 dólares por primera vez en siete meses ante la posibilidad de que un acuerdo de paz en el conflicto ucraniano se produzca próximamente y permita suavizar eventualmente las sanciones impuestas a Rusia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que cree que se está "más cerca que nunca" de lograr un acuerdo de paz en Ucrania, después de que representantes estadounidenses se reunieran en Berlín con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y autoridades europeas para revisar el plan propuesto por Washington para poner fin al conflicto.

Según indicó este martes el analista de mercado de Forex Julián Pineda, la perspectivas de un acuerdo de paz en Ucrania y un posible levantamiento de las sanciones a Moscú afectan directamente a la debilidad "estructural" que el crudo acumula en los últimos meses y a los temores del mercado de un posible superávit de producción bajo las actuales políticas de la OPEP+.

"Si se levantan las sanciones a Rusia como resultado de un acuerdo de paz, el retorno de su suministro de crudo -siendo uno de los tres mayores productores a nivel mundial- podría añadir una cantidad significativa de barriles al mercado, lo que refuerza la preocupación por un escenario de exceso de oferta", explicó el analista.

En la parte alcista, los inversores siguen pendientes del desarrollo de las tensiones geopolíticas, especialmente entre Estados Unidos y Venezuela, después de la interceptación de un petrolero por parte de Washington frente a las costas venezolanas, en un acto que Caracas calificó de "piratería".