El corto español 'El fantasma de la Quinta', entre los preseleccionados a los Óscar

El filme está ambientado en 1819 y muestra a un exhausto Francisco de Goya retirado en la Quinta del Sordo, con la intención de pasar sus últimos días alejado de la vida pública y concentrado en su obra.

Sin embargo, una grave enfermedad lo debilita y, en su delicado estado, comienza a ser visitado por los fantasmas de su pasado, que lo atormentan e inspiran a crear las famosas Pinturas Negras en las paredes de su casa de campo.

Nacido en Madrid en 1989, James A. Castillo ha trabajado en animación por más de diez años y ha colaborando con estudios como Sony, Paramount, Netflix y Warner.

Debutó como director en 2021 con la pieza de realidad virtual 'Madrid Noir' (Oculus), estrenada en el Festival de Tribeca, y 'El Fantasma de la Quinta' es su segunda obra como director.

Los nominados a la 98ª edición de los Óscar se darán a conocer el 22 de enero, mientras que los ganadores se revelarán en la gala prevista para el 15 de marzo.