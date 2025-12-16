El DAX 40 cae 0,6 % pese a la mejora de la confianza inversora en Alemania

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una bajada del 0,6 % en 24.076,87 puntos.

La confianza inversora subió inesperadamente en diciembre en Alemania, a un máximo desde hace cinco meses, en la medida que las expectativas para los próximos seis meses se han vuelto más positivas, por lo que las oportunidades de recuperación de la economía son buenas, según el Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW).

Pero la actividad económica de Alemania, la economía más importante del bloque de la moneda única, indicó un crecimiento más lento en diciembre, según datos de S&P.

La tasa de desempleo subió en EEUU en noviembre hasta el 4,6 %, máximo desde septiembre de 2021 (4,4 % en septiembre porque faltan los datos de octubre debido al cierre de la Administración federal estadounidense).

La facturación de los minoristas en EEUU se estancó en octubre respecto al mes anterior.

Estas cifras apuntalan las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) bajará más el precio del dinero el próximo año.

En Fráncfort se mantuvieron las pérdidas de los fabricantes de armamento ante los avances para lograr la paz en Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha valorado las garantías de seguridad de Europa en caso de un alto el fuego y que la OTAN consideraría un ataque a Ucrania como una agresión contra su propio territorio.

Rheinmetall perdió un 0,7 %, hasta 1.500 euros, y en el índice MDAX de empresas medianas Hensoldt cayó un 2,4 %, hasta 69,65 euros, y RENK bajó un 1,7 %, hasta 51,54 euros.

El grupo químico y farmacéutico Bayer bajó un 2,4 %, hasta 35 euros, el fabricante de tecnología sanitaria Fresenius perdió un 1,9 %, hasta 47,43 euros, mientras que la empresa farmacéutica y de tecnología Merck ganó un 1,7 %, hasta 120,65 euros .

La empresa de venta de moda por internet Zalando subió un 4,9 %, hasta 24,75 euros, y Adidas ganó 1,2 %, hasta 168,90 euros.