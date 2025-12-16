El Ejército de Ecuador abate a dos presuntos "guerrilleros" en la frontera con Colombia

La institución militar señaló que los militares estaban realizando un operativo de control territorial cuando "detectaron la presencia de elementos armados". Entonces inició un enfrentamiento que terminó con dos de los presuntos guerrilleros asesinados.

"Se conoce que es personal guerrillero. Los indicios, la munición, el armamento y la indumentaria que portan los identifica como tal", señaló a EFE un militar que dio cuenta de las operaciones realizadas en los sectores de Casa Grande, La Pintada y La Estrellita, de Carchi.

El oficial explicó que la operación se produjo tras una investigación por denuncias de extorsiones realizadas por habitantes de la zona, ya que estos grupos armados cruzan la frontera para amedrentar a dueños de haciendas y campesinos ecuatorianos, a los que les exigen dinero para "financiarse y continuar con sus actividades" ilícitas.

Añadió que siguen realizando operaciones en el área para buscar a más miembros de grupos armados que "puedan estar escondidos".

El Ejército señaló que durante la intervención se decomisaron dos fusiles AR15, ocho alimentadoras, 500 municiones, cinco granadas de mano, dos chalecos e insignias alusivas a la Compañía Raúl Reyes, del Frente 48, de las disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Sin embargo, el general Fernando Silva señaló en una rueda de prensa que esos logos pueden ser utilizados para distraer.

"Este no es ni sector de ellos, las FARC ya están en otra situación. Vemos que el grupo principal que está atrás de esto está tratando de ocultar su verdadera identidad", indicó.

Silva dijo que compartirán la información con Colombia y que en los próximos días podrán determinar de qué grupo son.

Los cuerpos de los hombres fueron puestos a disposición de las autoridades fiscales para que se siga el procedimiento adecuado, informó la institución militar.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado en 2024 por el presidente Daniel Noboa para luchar contra las bandas criminales a las que el Gobierno ha denominado como "terroristas" y a las que atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años.

Algunos de estos grupos delictivos, como Los Lobos y Los Choneros, los más grandes y peligrosos del país, se han aliado con organizaciones colombianas como los Comandos de la Frontera, lo que ha hecho que Noboa también los incluya en la "guerra" que mantienen las fuerzas de seguridad contra las bandas nacionales.