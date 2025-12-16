El jefe castrense de Honduras: "Aquí no va a haber ningún golpe"

"Nosotros garantizamos la estabilidad del Gobierno, vamos a garantizar la permanencia del Gobierno hasta el 27 de enero del 2026 para lograr la alternabilidad. Aquí no va a haber ningún golpe", subrayó Hernández, en declaraciones al canal de televisión Unetv en Tegucigalpa.

Agregó que las Fuerzas Armadas son una institución que ha garantizado el orden constitucional "y lo seguiremos garantizando", después de que la mandataria hondureña denunciara la gestación un golpe contra su Gobierno y que el expresidente Juan Orlando Hernández "planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones" del pasado 30 de noviembre.

"Así que no deber preocupación, a nuestra comandante general de las Fuerzas Armadas (Xiomara Castro) le digo que tenemos la lealtad hacia ella de nuestra institución y vamos a hacer prevalecer la Constitución de la República, esa es la voluntad de las mayorías que fue expresada el 28 de noviembre del 2021 (cuando fue electa), y su mandato lo vamos a hacer prevalecer hasta el 27 de enero del 2026", recalcó.

Hernández ha sido blanco de múltiples críticas por su "injerencia" en el proceso de las elecciones del 30 de noviembre, denunciada por la presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, aún cuando por ley las Fuerzas Armadas son una institución "apolítica, obediente y no deliberante".

La "injerencia" de Hernández fue pedir, a pocos días de los comicios, que el CNE le entregara una copia del acta de la fórmula presidencial en los comicios, algo que además ha sido considerado "insólito" e "irrespetuoso" por algunos analistas y líderes de la oposición.

El alto jerarca castrense expresó, además, que las Fuerzas Armadas no volverán "a dar ningún golpe" y que quienes ocupan altos puestos en la institución no deben "permitir ningún golpe, ni reelección, ni nada que vaya a violentar nuestra Constitución de la República. Así que debe de alejarse cualquier preocupación, la Constitución tiene las salidas para toda esta situación".

El 28 de junio de 2009 los militares derrocaron al expresidente Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro.

Para conocer los resultados de las elecciones generales falta un escrutinio especial con al menos 2.792 actas electorales que presentan inconsistencias, que se debió iniciar el pasado día 13, según el CNE. Extraoficialmente ha trascendido que ese conteo podría comenzar hoy mismo.

Con el 99, 80 % de las actas electorales escrutadas desde el día de los comicios del pasado 30 de noviembre, Nasry 'Tito' Asfura, candidato del Partido Nacional, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suma 1.305.033 votos (40,54 %).

Le sigue Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.261.849 sufragios (39,19 %). Ambos son conservadores, mientras que la candidata del izquierdista Partido Libre, Rixi Moncada, figura en el tercer puesto con 621.188 papeletas (19,29 %).

Los hondureños votaron para elegir un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano.