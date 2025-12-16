El Kremlin rechaza la tregua navideña propuesta por Merz y apoyada por Zelenski

"Nosotros queremos paz, no una tregua que dé respiro a los ucranianos y que les permita prepararse para proseguir la guerra", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov añadió que el cese de las hostilidades "depende de si llegamos o no a un trato, como dice el presidente (de EE.UU., Donald) Trump".

"Si los ucranianos se dejan llevar por el deseo de sustituir la búsqueda de un acuerdo con soluciones cortoplacistas e inviables, entonces difícilmente estaremos preparados para participar en ello", apuntó.

Subrayó que la postura rusa es "bien conocida y es consecuente" y se mostró "convencido" de que es comprendida tanto por Washington como por Kiev.

"Queremos detener la guerra, lograr nuestros intereses y garantizar la paz en Europa de cara al futuro", subrayó.

Merz propuso el lunes una tregua navideña, que fue inmediatamente apoyada por Zelenski, quien destacó que EE.UU. también la secundó.

El canciller se dirigió al Kremlin para que cese los ataques contra el país vecino al menos durante las fiestas navideñas como gesto de buena voluntad de cara a un alto el fuego definitivo.

Con respecto a los temas abordados en Berlín, que incluían la concesión de garantías de seguridad para Kiev, Peskov subrayó que Moscú no reaccionará "a las publicaciones de la prensa".