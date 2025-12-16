El líder tradicional de un pueblo camerunés obtiene el Premio Nansen de ACNUR

Sodea, al frente de la localidad de Gado-Badzéré, recibió el galardón en una ceremonia en Ginebra donde también se otorgaron premios regionales el empresario mexicano Pablo Moreno Cadena (América) la organización ucraniana de ayuda a desplazados Proliska (Europa), la activista iraquí Taban Shoresh (Oriente Medio y Magreb) y la afgana Negara Azari (Asia-Pacífico).

El jefe camerunés, que trabajó en misiones de paz de Naciones Unidas en República Centroafricana, dirige como en su día lo hizo su padre su comunidad natal, una localidad que tenía sólo 12.000 habitantes cuando en 2014 la guerra en el país vecino atrajo a ella un éxodo de 36.000 refugiados centroafricanos.

"Los primeros refugiados que llegaron estaban hambrientos después de haber recorrido largas distancias en condiciones muy duras, todavía puedo recordar el llanto de los niños y unas madres tan fatigadas que ya no podían llevarlos en brazos", rememoró el galardonado.

Sodea aseguró que desde el principio la comunidad decidió tratar a los refugiados como al resto de vecinos, sin aislarlos, y con plena libertad de movimientos.

El líder local subrayó que aprendió de su padre la solidaridad con los necesitados: "nos criaron con humildad y un espíritu abierto".

La máxima distinción de ACNUR toma su nombre del explorador noruego y pionero en la lucha por los derechos de los refugiados Fridtjof Nansen (1861-1930), primer alto comisionado internacional para la protección de ese colectivo en la Sociedad de Naciones, la organización que antecedió a la ONU.

La monja, activista social y abogada brasileña Rosita Milesi fue la receptora del galardón global el pasado año y en ediciones recientes es recordado el que se concedió a la excanciller alemana Angela Merkel en 2022.