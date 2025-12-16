El M23 dice que se retirará de la estratégica ciudad congoleña de Uvira a petición de EEUU

En un comunicado, Corneille Nangaa, coordinador de la Alianza del Río Congo/Movimiento 23 de Marzo (AFC/M23), coalición liderada por el grupo rebelde, afirmó que se trata de "una medida unilateral de fomento de la confianza para que el proceso de paz de Doha tenga la máxima probabilidad de lograr soluciones duraderas al conflicto".

"La AFC/M23 retirará unilateralmente sus fuerzas de la ciudad de Uvira, a petición de la mediación de Estados Unidos", subrayó Nangaa.

"La AFC/M23 insta a los garantes del proceso de paz a establecer medidas adecuadas para la gestión de la ciudad, incluyendo su desmilitarización, la protección de su población e infraestructura, y la vigilancia del alto el fuego mediante el despliegue de una fuerza neutral", indicó el coordinador.

Nangaa hizo esa petición tras "experiencias pasadas" en las que las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) y sus milicias aliadas Wazalendo intentaron "aprovechar las medidas de fomento de la confianza de la AFC/M23 para retomar el control del territorio previamente perdido y atacar a la población percibida como simpatizante de la Alianza".

El comunicado se publicó después de que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, advirtiera este sábado de que las "acciones de Ruanda" en el este de la RDC constituyen "una clara violación de los Acuerdos de Washington" y Estados Unidos "tomará medidas para garantizar que se cumplan las promesas hechas al presidente" estadounidense, Donald Trump.

Uvira fue ocupada este miércoles por el M23, poderoso grupo rebelde que cuenta con apoyo de Ruanda, según la ONU y varios países occidentales.

La urbe, situada a orillas del lago Tanganica y fronteriza con Burundi, fue sede del gobierno designado por Kinshasa en Kivu del Sur tras la caída de Bukavu, capital provincial, a manos del M23 en febrero pasado.

La ofensiva rebelde en esta región rica en minerales ocurre después de que los presidentes congoleño, Felix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado día 4 en Washington un acuerdo de paz en presencia de Trump.

Desde entonces, Kinsasa y Kigali se han acusado mutuamente de violar el acuerdo de paz.

La firma del acuerdo de Washington se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

Unas 500.00 personas, incluidos más de 100.000 niños, se han visto desplazados desde el pasado 1 de diciembre por el recrudecimiento del conflicto en el este de la RDC, informó este domingo el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La crisis en el este congoleño se agravó a finales del pasado enero, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte; y semanas después de Bukavu.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (MONUSCO).