El Partido Colorado homenajea al expresidente uruguayo Sanguinetti por sus 90 años

"Nos estamos dando un lujo de poder conversar cada tanto con gente del conocimiento y la experiencia de don Julio María. Tengo esa suerte hoy desde la Presidencia de poder levantar un teléfono y hablar cuando es necesario y a su vez lo hace él también", afirmó Orsi a la prensa, a la vez que recalcó que "ese tipo de actitudes y generosidad no se dan en todos lados".

Añadió que Sanguinetti es parte de la historia de Uruguay y de la historia que le tocó vivir en su nacimiento a la política.

"Ha dado señales, más allá de las posiciones políticas en cada uno de los temas, de que es posible hacer política y debatir política sin borrar los puentes que son necesarios para mantener una comunidad en armonía", subrayó.

Por su parte, Lacalle Pou aseguró que había concurrido por tres motivos: "La primera porque es un homenaje de un expresidente; el segundo por el reconocimiento al Partido Colorado en la coalición, y la tercera —la humanamente más importante— es que a pesar de las distintas edades y eventuales diferencias que podamos haber tenido hemos una generado una relación política pero sobre todo de afecto personal".

Sanguinetti, agradecido por la presencia de Orsi, dijo que el homenaje realizado en la Casa del Partido Colorado le generó "una felicidad enorme" y que es "una instancia republicana más".

A la celebración asistieron también otras autoridades como la vicepresidenta de Uruguay, Carolina Cosse; el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda; el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira; y el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

Sanguinetti ejerció como presidente de Uruguay en dos mandatos: de 1985 a 1990 -período que lo convirtió en primer presidente constitucional del país sudamericano elegido de manera democrática tras doce años de dictadura cívico-militar- y de 1995 a 2000.