El Patronato del Guggenheim de Bilbao decide no ampliar el museo en una reserva natural

El órgano de gobierno del museo, en el que están representados la Fundación Solomon R. Guggenheim o el Gobierno regional del País Vasco, entre otras administraciones e instituciones, decidió en su reunión de fin de año no seguir adelante con un proyecto cuyo planteamiento inicial se remonta a 2008 y que, pasados los años, fue reactivado con la idea de construir dos nuevas sedes del Guggenheim en los pueblos de Gernika y Murueta, este último ubicado en plena reserva natural.

Elixabete Etxanobe, diputada general de Vizcaya (la provincia en el que se encuentran tanto Bilbao como Gernika y Murueta); la consejera de Cultura del Gobierno vasco, Ibone Bengoetxea; y la directora del museo, Miren Arzalluz, fueron las encargadas de dar a conocer la decisión de los patronos al término de su reunión.

Según explicaron en una comparecencia pública, la decisión, "difícil" pero "responsable", ha estado motivada por la acumulación de dificultades, incertidumbres jurídicas y limitaciones territoriales, urbanísticas y medioambientales en torno al proyecto.

El anuncio se produce pasados los dos años de reflexión (2024 y 2025) que se dio el Patronato para decidir si seguía adelante con la ampliación del museo, un proyecto que ha recibido gran contestación cultural y social.

"El camino para hacerlo realidad sería muy largo, complejo y sin todas las garantías que requiere un proyecto de esta envergadura", por lo que se ha concluido que "poner el fin al proyecto es la mejor decisión, la más responsable", dijo Etxanobe.

Según detalló, son varios los motivos que explican "la inviabilidad" del proyecto en un plazo de al menos diez años, que "se sumarían a los 17 transcurridos desde que se formulara la primera idea" en torno a él.

Etxanobe ha indicado que, desde el inicio, el Patronato fue consciente de las dificultades del proyecto, que debía desarrollarse "en un marco legal, medioambiental, urbanístico y social complejo", sometido a "estrictas limitaciones".

El Museo Guggenheim Bilbao fue inaugurado en 1997 y fue diseñado por el aclamado arquitecto canadiense-estadounidense Frank Gehry, que falleció recientemente a los 96 años.