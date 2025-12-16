El peso mexicano mantiene racha positiva frente al dólar e hila cinco avances consecutivos

Datos oficiales del Banco de México apuntan a que la divisa mexicana lleva una racha positiva desde hace una semana, desde el pasado 9 de diciembre, cuando se ubicó en 18,19 pesos por dólar.

Esta racha acumula un avance del 1,7 % y ha posicionado al peso mexicano por debajo de las 18 unidades, niveles no vistos desde julio de 2024.

De acuerdo con la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, el tipo de cambio tocó un máximo de 17,9981 pesos por dólar y un nuevo mínimo de 17,9290 en el mercado cambiario.

"El peso fue la octava divisa más apreciada en la sesión, lo que ocurrió a la par del debilitamiento del dólar estadounidense de 0,1 %, de acuerdo con su índice ponderado", comentó.

Siller comentó que la caída del dólar se debe a señales de que la economía estadounidense se ha debilitado, por el uso de los mecanismos de liquidez por parte de la Reserva Federal (Fed) y la especulación de que el próximo presidente de la Fed tendrá una postura a favor de recortar la tasa de interés.

También señaló que en la canasta amplia de principales cruces, "las divisas más apreciadas hoy fueron: el rublo ruso con 0,48 %, la libra esterlina con 0,43 %, el yen japonés con 0,31 %, el rand sudafricano con 0,18 % y el ringgit de Malasia con 0,16 %".

Mientras que las divisas más depreciadas hoy fueron: el real brasileño con 0,89 %, el peso argentino con 0,83 %, el shekel israelí con 0,45 %, la corona noruega con 0,41 %, el peso colombiano con 0,35 %, el won surcoreano con 0,35 % y la rupia india con 0,33 %, concluyó.

El lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró en su habitual conferencia desde Palacio Nacional, que la fortaleza del peso frente al dólar "refleja la solidez de la economía mexicana y la confianza de los mercados".

Además, sostuvo que este comportamiento cambiario es resultado del cambio de modelo económico y del fortalecimiento del mercado interno y añadió que el país cuenta con una base económica sólida que seguirá fortaleciéndose con el incremento de la inversión pública y privada.

"Está muy fuerte la economía de México, por más que algunos digan que no", afirmó la mandataria, al señalar que el desempeño del tipo de cambio responde a factores estructurales y no a decisiones coyunturales.

De acuerdo con la más reciente encuesta de expectativas del sector privado que levanta el banco central mexicano, los analistas privados esperan que la moneda mexicana cerrará 2025 en 18,5 unidades por dólar, mientras que, para 2026, los expertos calculan que la divisa se intercambiará en 19,23 unidades por dólar.