El petróleo de Texas baja un 2,73 %, hasta los 55,27 dólares, su nivel más bajo desde 2021

Los contratos de futuros del WTI para entrega en enero perdieron 1,55 dólares respecto a la jornada anterior, acumulando una caída de alrededor del 23 % en lo que va de año, según la cadena CNBC.

La atención de los inversores también se centra en un posible acuerdo de paz en Ucrania, tras la reunión en Berlín entre representantes estadounidenses, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y autoridades europeas para revisar un plan propuesto por Washington.

El mercado ha estado pendiente de interrupciones en el suministro desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, así como de los ataques con drones de Kiev contra la infraestructura petrolera rusa y de las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados europeos al sector energético de Rusia.

La situación en Venezuela también genera preocupación, ya que las exportaciones de crudo han caído drásticamente tras sanciones a compañías navieras y buques que comercian con el país sudamericano.

"La caída gradual de los precios y los mínimos mensuales recientes podrían haber sido aún más bajos de no ser por la presión de Estados Unidos sobre Venezuela", indicó John Evans, analista de PVM, a CNBC.