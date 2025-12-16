El yerno de Trump desiste de su gran proyecto inmobiliario en Belgrado

La decisión de la sociedad 'Affinity Partners', participada por Kushner, se produce tras varias protestas ciudadanas y una acusación judicial publicada esta semana en Belgrado contra un ministro y otros funcionarios debido a supuestos procedimientos ilegales realizados para permitir las obras.

"Nuestra visión para el proyecto en Belgrado era ofrecer un diseño elegante e inspirador que rindiera homenaje al progreso de Serbia. Estamos orgullosos de la arquitectura que diseñó nuestro equipo", declaró un portavoz de la empresa.

"Dado que los proyectos importantes deben unir, no dividir, y por respeto a los ciudadanos de Serbia y a la ciudad de Belgrado, retiramos nuestra solicitud y renunciamos a seguir participando", agregó el portavoz en declaraciones a N1.

El proyecto iba a realizarse en el complejo del Estado Mayor del Ejército, que fue bombardeado en 1999 por la OTAN.

Por ahora no hay reacción por parte de las autoridades, pero el presidente serbio, el nacionalista populista Aleksandar Vucic, anunció anoche que iba a "destrozar" a la "banda criminal", o sea, la fiscalía estatal, que había denunciado como ilegales los procedimientos que permitieron la demolición del complejo militar para construir allí un "Hotel Trump".

La Fiscalía serbia contra el crimen organizado publicó esta semana una acusación contra el ministro de Cultura, Nikola Selakovic, y otros tres funcionarios por haber supuestamente cometido ilegalidades al quitar al edificio del Estado Mayor el estatus de "bien cultural", necesario para la construcción.

Kushner acordó durante su visita a Belgrado en junio de 2024 y tras una reunión con Vucic el proyecto de los 'Trump Towers', tres torres de hasta 135 metros de altura, incluyendo un hotel, viviendas de lujo y un museo.

Por otra parte, la prensa independiente denunció que los contratos preparados para el proyecto cedían prácticamente gratis un gran terreno en el centro de la capital a la familia Trump, probablemente a cambio de favores políticos.

Miles de personas se manifestaron en noviembre frente al edificio destruido, para protestar contra la demolición, anunciando que no la permitirían.

Diversas asociaciones cívicas, la oposición y también la Unión de Arquitectos de Serbia, se opusieron al proyecto y lo denunciaron como ilegal.

El complejo del Estado Mayor, construido en los años 1960, fue declarado bien cultural en 2005 por su valor arquitectónico, urbanístico, histórico y conmemorativo.