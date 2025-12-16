Empate entre ultraderechista, exministro y almirante en presidenciales lusas, según sondeo

La encuesta, realizada por el centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, indica que Ventura reuniría el mayor porcentaje en la intención directa de votos, distribuyendo los indecisos, aunque caería en una hipotética segunda vuelta frente a cualquiera de sus dos oponentes

En la primera ronda, prevista para el 18 de enero, Ventura sería líder, con el 22 % de lo sufragios, seguido de Marques Mendes (20 %) y Gouveia e Melo (18 %), con los tres en empate técnico al considerar el margen de error, indica el análisis.

El CESOP concluye que no hay una ventaja inequívoca para ningún candidato.

A los tres favoritos les seguirían el exministro y exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro (16 %), el exlíder del partido Iniciativa Liberal João Cotrim de Figueiredo (14 %) y la excoordinadora del partido Bloco de Esquerda Catarina Martins (3 %).

El sondeo fue elaborado a partir de 1.185 entrevistas realizadas entre el 4 y el 12 de diciembre.

La encuesta del CESOP también recogió que el 82 % de los entrevistados va a votar el 18 de enero, pese a los datos de abstención que se registraron en 2025 en las elecciones legislativas y municipales.