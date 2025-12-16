España eleva a 26 el número de jabalíes infectados de peste porcina africana

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los animales se localizaron en las inmediaciones de los casos notificados con anterioridad, en el municipio de Cerdanyola del Vallés, provincia de Barcelona (noreste), donde comenzó el brote hace más de dos semanas.

También se han analizado otros 208 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias de la zona infectada y los alrededores, aunque con resultado negativo, mientras que aún se desconoce la causa exacta del brote.

Las autoridades de la región de Cataluña prevén que un comité de expertos entregue esta semana un informe que aclare si el virus procede de un escape de un laboratorio de sanidad animal ubicado cerca de donde se encontraron los dos primeros jabalíes muertos a causa de la infección.

Por ahora, el brote no ha saltado a otras partes de España ni se han detectado granjas de cerdos que pudieran estar afectadas.

Un dispositivo formado por fueras militares y de seguridad busca cadáveres de jabalíes, vigila el acceso no autorizado a la zona infectada y se dedica a la descontaminación de vehículos y personas.

Las autoridades españolas recuerdan que la peste porcina africana es una enfermedad que no afecta a las personas ni por contacto con los animales ni por ingesta de los productos cárnicos derivados.