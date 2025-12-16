Estrella Morente, Primavera Sound y la Cía. Pla-Solina, medallas de Bellas Artes en España

La rumba flamenca de Los Chichos, la escritora y filóloga Irene Vallejo, la librería Rafael Alberti o el grafitero Jesús Manuel Pinto García, que es comúnmente conocido como 'Suso 33', también están entre los premiados, según anunció este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes es un reconocimiento que distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural española o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.

Del ámbito de la música también han sido galardonados la cantautora Christina Rosenvinge; el productor y DJ Óscar Mulero; las cantantes Karina y María del Monte, y la entidad músico social Fundación Vozes.

En cine y teatro, han sido distinguidos el actor Luis Tosar, la actriz Emma Vilarasau y la directora y guionista Alauda Ruiz de Azúa por películas como 'Los domingos'.

Asimismo han sido reconocidas en el ámbito de las artes escénicas las gestoras culturales y coreógrafas Laura Kumin y Margaret Jova; y el coreógrafo Marcos Morau.

Las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes destacan en esta edición a diversas personalidades de la literatura, en concreto al escritor Manuel Vicent y a la dibujante de cómic e ilustradora Ana Miralles.

A título póstumo, se ha reconocido a que fuera director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) José Luis Cienfuegos.