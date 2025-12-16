Exposición rescata con patrimonio inédito la memoria de españoles exiliados en dictadura

Jorge Moreno Andrés y Julián López García, comisarios de la muestra, han sido los encargados de llevar a cabo la investigación que culmina con una narrativa dividida en dos partes, que busca “una relación del visitante con la exposición a través de los gestos”, según cuenta Moreno a EFE.

“La densidad de la comunicación sentimental y emocional se complementa con la densidad de la comunicación política, aunque clandestina”, relata Moreno sobre la sala con ejemplares de las 1.500 cartas enviadas por María Fernández a su hijo exiliado en México, Manuel Laguna.

Décadas de correspondencia que cuentan “cómo el acontecer de los días se mezcla con el acontecer de la política que se va viviendo, sus deseos de estar con su hijo en México, su imposibilidad porque tiene un hijo aquí y otro allí que son gemelos".

Los comisarios enfatizan en el marco de esta exposición el papel clave de las mujeres como transmisoras de la memoria. “Son las que han mantenido una especie de artesanía de los relatos de quiénes somos”, afirma Moreno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras “adentrarse en un bosque de recuerdos”, los visitantes llegan a la última sala: “El desván de los exiliados que no acumula polvo, porque es revisitado constantemente” comenta López a EFE.