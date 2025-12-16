Exresponsable de Justicia en Portugal, sospechosos de 500 delitos de pornografía infantil

En un escrito enviado a EFE, el ministerio público explicó que Abreu dos Santos fue sometido a un primer interrogatorio judicial en el marco de la investigación dirigida por el Departamento de Investigación y Acción Penal de la fiscalía en Lisboa.

El juez de instrucción penal, de acuerdo con la postura sostenida por los fiscales, ordenó que Abreu dos Santos quede en prisión preventiva teniendo "comprobado el peligro de perturbación grave del orden y la tranquilidad públicos, de continuación de su actividad criminal y de ocultación de pruebas.

La fiscalía recordó que la investigación comenzó a finales de abril de 2024.

Abreu dos Santos fue detenido el sábado por la unidad de lucha contra los ciberdelitos de la Policía Judicial, en cooperación con la fiscalía.

Según CNN Portugal, el sospechoso habría accedido a vídeos de pornografía de menores desde su despacho en el Ministerio de Justicia, donde ejerció entre 2023 y 2024, durante el Gobierno del primer ministro socialista António Costa.

De acuerdo al canal, el letrado, de 38 años, fue arrestado in fragranti en una casa y en posesión de todos los ficheros que lo incriminan.