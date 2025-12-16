Francia acelera su envejecimiento: más muertes que nacimientos por primera vez en 80 años

Así se desprende de un informe publicado este martes por el Ined, que se adelanta a la publicación de datos anual que este organismo publica cada enero, y que constata la creciente fractura demográfica en Francia, donde ya fallecen más personas de las que nacen.

Este desequilibrio demográfico se conoce como "saldo natural negativo" por no tener en cuenta la inmigración del país, que ha permitido seguir aumentando la población en Francia hasta los 68,6 millones de habitantes pese a este "decrecimiento natural" de la población local.

En su informe, el Ined detalla que el crecimiento demográfico en Francia se debe "casi esencialmente a un saldo migratorio positivo", estimado en 152.000 personas en 2024, y que ha "marcado particularmente" los espacios rurales, caracterizados por "un saldo natural negativo desde 2015" frente al "levemente positivo" de los entornos urbanos.

Si bien no todos los inmigrantes son contabilizados en las estadísticas demográficas, constan 343.000 permisos de residencia expedidos por primera vez en 2024, lo cual revela la cifra de recién llegados desde el extranjero, pero también su perfil: aproximadamente la mitad son estudiantes y familias instaladas en medios urbanos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Ined aseguró en su informe de este martes que "el número anual de nacimientos" en Francia, "actualmente en torno a los 661.000 según datos del Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos francés (Insee), no ha dejado de disminuir desde 2010, cuando se situaba sobre los 833.000".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este pico de nacimientos en torno al año 2010, que marca el fin de la última tendencia demográfica creciente con el estallido de la crisis financiera y su consiguiente inestabilidad, coincide con las principales preocupaciones aducidas por los franceses en una consulta publicada por la cámara baja francesa el pasado viernes.

En esta encuesta, que consultó a más de 30.000 ciudadanos para constatar las principales razones por las que decidían no tener hijos, el 42 % de los participantes dijo verse frenado para tener más de uno por "el aspecto financiero", y un 18 % lo atribuyeron a las "inquietudes ligadas al futuro".

Para dar respuesta a esta problemática, la ministra de Salud y Familia, Stéphanie Rist, anunció este lunes un "plan nacional de lucha contra la infertilidad" con medidas para "tratar y preservar" la fertilidad, mensajes informativos y una mayor oferta para la congelación de óvulos.

Sin embargo, a la reducción de los nacimientos cabe añadir el envejecimiento de la población, que podría convertirse en una carrera contrarreloj para que el número de personas en edad laboral siga siendo capaz de sostener a la tercera edad.

Según datos del Insee, los mayores de 65 años en Francia han pasado de representar un 14 % de la población total en 1990 al 22 % en 2025, un envejecimiento que se verá previsiblemente agravado en los próximos años por el gran número de personas pertenecientes a la generación del 'Baby Boom' (1945-1975), actualmente entre los 50 y los 80 años de edad.

El número de personas en activo podría continuar creciendo en Francia hasta el 2040 o, en algunos casos, hasta el 2036 antes de empezar a decrecer: una tendencia que no muestra signos de revertirse hasta el 2070.