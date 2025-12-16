Francia recurre a los veterinarios del Ejército para acelerar la vacunación del ganado

"La prioridad absoluta es acelerar esta vacunación. Y para ello, necesitamos dosis y eliminar una serie de obstáculos logísticos", dijo Lecornu en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento.

Varios sindicatos veterinarios incidieron en la importancia de aplicar todas las medidas de protección para contener la enfermedad, en especial la vacunación y el sacrificio de los rebaños afectados por la enfermedad, según dijeron hoy en una conferencia de prensa en París.

Los veterinarios calculan que "se necesitaría más de un año para vacunar a todo el territorio, lo que deja tiempo para que la enfermedad progrese si no se aplican todas las medidas de control", incluido el sacrificio al que se oponen algunos sindicatos agrarios, que protagonizan ya varios días de protestas en el suroeste del país con cortes de tráfico en las autovías y que hoy ampliaron a una vía ferroviaria.

"Necesitamos asegurarnos de que todos los agricultores estén de acuerdo en vacunar y no podemos asegurarlo. Sin embargo, desde un punto de vista científico, las consecuencias de la vacunación sin medidas de protección estrictas ponen en grave peligro el futuro del sector", advirtieron los veterinarios.

La Fiscalía de Bergerac (Dordoña, suroeste) abrió este martes una investigación por amenazas de muerte tras una denuncia presentada por el presidente de la Federación de Sindicatos Veterinarios, Jean-Yves Gauchot, que recibió un correo electrónico con un mensaje amenazante.

"En otra época, tu cabeza habría acabado en una pica", decía el mensaje, según informó Gauchot al canal BFMTV.

Hasta la fecha se han registrado 113 brotes en Francia desde que apareció la enfermedad en Saboya (este) el pasado verano.

La estrategia oficial de contención se sustenta en tres pilares: sacrificio sistemático de animales en cuanto se detecta un caso, vacunación y restricciones de movimiento.

Los sindicatos Coordinación Rural, el segundo más grande de agricultores -cercano a la extrema derecha-, y la Confederación Campesina, de tendencia izquierdista, contestan con vigor el protocolo de sacrificar los rebaños en los que se detecta algún caso positivo.