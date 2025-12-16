'Frankenstein', del mexicano Guillermo del Toro, obtiene seis precandidaturas a los Óscar

La obra de del Toro figura en el nuevo apartado de estos premios dedicado al casting, junto a la española 'Sirat' y 'One Battle After Another', además de cinematografía, maquillaje y peluquería, banda sonora, sonido y efectos visuales.

Escrita y dirigida por Guillermo del Toro, el proyecto de Netflix está basado en la novela de título homónimo escrita por Mary Shelley de 1818 y retrata la historia de Victor Frankenstein, un joven y brillante científico que da vida a una criatura en un monstruoso experimento que le lleva a la ruina.

Este clásico gótico incluye al actor guatemalteco estadounidense Oscar Isaac, en la piel del científico; Jacob Elordi como La Criatura y Mia Goth como Lady Elisabeth Harlander.

Por esta obra, del Toro optará al Globo de Oro mejor director, mientras que la película cuenta con cinco nominaciones a estos premios, considerados la antesala de los Óscar, y cuya gala tendrá lugar el próximo 11 de enero en Beverly Hills (EE.UU.).

Las películas finalistas a los Óscar se anunciarán junto al resto de proyecciones nominadas a los premios más prestigiosos del cine el próximo 22 de enero y los ganadores definitivos se darán a conocer en la gala de la 98º edición de estos galardones, prevista para el 15 de marzo.