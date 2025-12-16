Fuertes lluvias provocan inundaciones en el centro de Cuba

La crecida y el desbordamiento de los ríos Camaco y Bartolomé, en el municipio de Remedios, dejaron a varias comunidades parcialmente aisladas, entre las más afectadas San Salvador, El Cordón Corcho, Finca Silvia y Las Cabillas, reportó la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Asimismo, la vía que enlaza Remedios con el poblado de Zulueta está también afectada por la crecida de uno de los arroyos de esa área, lo que ha interrumpido el tránsito.

A causa de las precipitaciones y los vertimientos de la presa La Quinta, en el municipio Encrucijada se han evacuado residentes en las comunidades de Pavón, Hoyón, El Santo, El Arroyo, La Sierra, Tierra Fría, La Loma y Pavo Real, pero hasta ahora no hay un informe oficial con la cifra de personas en esa situación.

En ese embalse se han registrado 195 milímetros (o litros por metro cuadrado) de lluvias en las últimas 24 horas, mientras se prevé el inminente desbordamiento del río Sagua la Chica, que alivia 713 metros cúbicos por segundo.

El intendente municipal, Jorge Luis Ferrer, advirtió que se deben "extremar las medidas de seguridad" ante el impacto prolongado de las lluvias, que pueden extenderse hasta 48 horas, con posibilidades de ser "localmente severas", y aseguró que "no se reportan pérdidas de vidas humanas".

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se mantendrán hasta la tarde del próximo miércoles, con "alta probabilidad" de que sean intensas en algunos puntos del norte de Villa Clara.

El Instituto de Meteorología (Insmet) alertó sobre la presencia de un frente frío casi estacionario con lluvias persistentes sobre la costa norte de Cuba, que han favorecido la ocurrencia de los chubascos, lluvias y tormentas eléctricas reportados durante la última madrugada y que también afectarán el resto de este día.

Los mayores acumulados se concentraron en las localidades centrales de Senteno y Ceibabo, provincia Sancti Spíritus, donde se reportaron 295 y 226 mm de lluvia, respectivamente, 82 mm en Sagua la Grande, Villa Clara, y 59 milímetros en Varadero, Matanzas (oeste), según el reporte.