FundéuRAE: “delante” y “adelante”, usos

1. “Caminamos adelante” y “caminamos delante”Con verbos de movimiento se suele usar “adelante”, pues ya su etimología aporta ese sentido: “No es posible ir adelante” o “El público dio un paso adelante”. Con el objetivo de reforzar esa idea de movimiento, el adverbio puede llevar las preposiciones “hacia” o “para”: “Muévete un poco para adelante”. Si se usan estas preposiciones, también se puede usar “delante”: “Muévete un poco para adelante”, “Anduvo hacia delante”.

No obstante, también es posible que estos verbos se construyan con el adverbio “delante”. En ese caso no se expresa dirección o movimiento, sino ubicación. Por ejemplo, en “Caminamos adelante” se alude a la dirección del movimiento que realizan las personas, mientras que en un enunciado como “Caminan delante” esas personas están situadas delante (y otras detrás).

2. “Estoy delante del parque” o “Estoy adelante del parque”Cuando se quiere expresar situación o ubicación, pueden emplearse ambos indistintamente: “Nos reuniremos delante de la finca”, “El coche de adelante va muy lento”, “¿Estaba adelante de nosotros?” o “Me senté delante”. Con este uso solo “adelante” admite sin problemas la cuantificación con expresiones como “más”, ”bastante”, “demasiado”, ”muy”, etc., pero “delante” las rechaza. Así, es adecuado decir “La tienda estaba más adelante”, pero no “La tienda estaba muy delante”.

Según la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”, tanto “delante” como “adelante” pueden llevar un complemento con la preposición “de”, pero no se documentan estas opciones de la misma manera en todas las zonas en las que se habla español. En Hispanoamérica es mucho más frecuente “adelante de”, mientras que en España se prefiere “delante de”.

