Gobierno paraguayo anuncia obras para celebrar los 500 años de la fundación de Asunción

Así lo informó en una conferencia de prensa la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, quien señaló que se firmaron contratos para la recuperación de espacios como el Parque Caballero, y presentó un proyecto de renovación de la avenida Artigas, que conecta el centro de la capital como el nuevo eje financiero y comercial.

"Vamos a hacer una intervención que está inspirada en grandes capitales de nuestra región, como la ciudad de Buenos Aires", añadió la funcionaria, quien mencionó que, además, se prevé el soterramiento de cables y la instalación de drenajes pluviales.

Centurión compareció ante la prensa después de participar en un encuentro con la comisión 'Asunción 500 Años', a la que asistieron el presidente del país, Santiago Peña, la primera dama, Leticia Ocampos, y varios ministros.

En la misma conferencia de prensa, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Carlos Baruja, dijo que el programa gubernamental de viviendas 'Che Róga Porã 2.Centro' ampliará el monto de los créditos habitacionales hasta 725 millones de guaraníes (unos 111.939 dólares), con plazos de hasta 30 años y una tasa del 6,5 % de interés, para incentivar a los ciudadanos a vivir en el centro capitalino.

Igualmente, destacó que se ha reducido más del 50 % el impuesto inmobiliario en el centro histórico.

Asunción fue fundada el 15 de agosto de 1537 por el militar español Juan de Salazar.