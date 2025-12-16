Gobierno paraguayo reporta circulación normal de buses en primer día de paro de transporte

"Tenemos unos 200 buses menos en circulación respecto a un día normal", indicó el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, citado en un comunicado del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), al informar sobre la situación en las primeras horas de la protesta, que comenzó a las 00:00 hora local (03.00 GMT del martes).

Los buses involucrados cubren rutas en Asunción y varias ciudades del departamento Central, que concentran la mayor población del país.

Según el MOPC, en un día similar de la semana pasada operaban cerca de 1.000 unidades de transporte.

La huelga reclama al presidente Santiago Peña que vete una ley que consideran vulnera su derecho a la huelga y la estabilidad laboral.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fernández destacó ¡en declaraciones a periodistas que el Estado organizó, en respuesta al paro, un plan para incorporar vehículos del Estado y buses contratados para garantizar el traslado gratuito de pasajeros durante los días de huelga.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Sin duda va a haber alguna molestia, pero creo que el impacto (del paro) no es tan grande", señaló el viceministro.

El ministro indicó que sus reportes muestran "una regularidad" en la prestación de servicio, incluso, según dijo, de parte de empresas que anunciaron que se unirían a la protesta.

El MOPC previó el lunes que unas 341 unidades de transporte urbano de cuatro empresas paralizarían sus servicios este martes y miércoles.

Los conductores reclaman el veto presidencial parcial de la Ley de Reforma del Transporte Público, aprobada por el Senado el pasado día 10, que deberá ser sancionada por Peña para su entrada en vigor y que establece la modernización del sistema de transporte de pasajeros y redefine el marco regulatorio del servicio.

El presidente de la Federación de Trabajadores de Transporte de Paraguay (Fetrat), Gerardo Giménez, sostuvo el lunes que la norma fue aprobada en el Congreso pese a que expresaron su oposición a tres artículos, entre ellos uno que considera ese servicio público como "imprescindible", lo que consideró limitará su derecho a la huelga.

Los trabajadores del sector también temen que la ley afecte su estabilidad laboral, según Giménez.