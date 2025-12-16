Gremio venezolano denuncia que director de medio cumple 72 horas en paradero desconocido

Evans "permanece incomunicado desde el 13 de diciembre", cuando "fue llevado" por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a "una supuesta entrevista sin orden judicial", indicó el SNTP en una publicación en X en la que también exigió su liberación.

El lunes, la familia del politólogo introdujo ante la Justicia un habeas corpus -un recurso para solicitar que un detenido sea presentado ante tribunales- para conocer el paradero.

Como "demócrata y fiel creyente de los derechos humanos" no tuvo más opción que actuar de forma pacífica y ser llevado por "estos supuestos funcionarios a esta supuesta entrevista", indicó la familia el domingo al ofrecer detalles sobre su detención.

Evans denunció, a través de una transmisión en vivo en X, que una comisión del Sebin llegó hasta su residencia, en Caracas, con el fin de convocarlo a una "entrevista", a la que dijo que acudiría voluntariamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El también fundador del Movimiento por la Democracia y la Inclusión (MDI) indicó que antes hubo "algunas advertencias" sobre este llamado, pero sostuvo que no tiene nada que temer.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En julio de 2020, Evans fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) tras ser acusado de "instigación al odio".

En agosto de ese mismo año, fue liberado, junto a un grupo de exdiputados opositores, periodistas y activistas sociales, tras recibir un indulto, mediante decreto presidencial.

Evans apoyó a la llamada revolución bolivariana hasta el fallecimiento del presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Desde entonces fue acentuando sus críticas a la Administración de Nicolás Maduro e incluso en 2019 publicó un artículo en The New York Times en el que dijo estar arrepentido de haber apoyado a Chávez.