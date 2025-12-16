Hija de Kim Jong-un reaparece junto a su padre en inauguración de un complejo industrial

En el evento celebrado el lunes se pudo ver también a la esposa de Kim, Ri Sol-ju. Los tres no aparecían juntos desde junio, cuando acudieron a la inauguración del destacado complejo turístico de Wonsan-Kalma, en la costa este del país.

Se cree que la joven, de quien no se ha revelado oficialmente edad ni nombre, podría llamarse Kim Ju-ae y tiene unos 12 años de edad.

La aparición de la hija del mandatario en un evento de carácter civil no es frecuente, ya que suele ser vista en actos militares, como desfiles o pruebas de misiles.

En septiembre, la joven viajó junto a Kim a Pekín para asistir al desfile militar chino con motivo del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, desatando las especulaciones sobre su posible papel como heredera del régimen, aunque la Inteligencia surcoreana no descarta que existan otras posibilidades.

Seúl cree que Kim y su esposa tuvieron tres hijos en torno a 2010, 2013 y 2017.

Tras una de sus extravagantes visitas a Corea del Norte para reunirse con Kim Jong-un, el exjugador de baloncesto estadounidense Dennis Rodman dijo públicamente en 2013 que cogió en brazos "a su hija Ju-ae", un bebé por aquel entonces.

Los medios norcoreanos rara vez difunden información sobre los familiares cercanos de la dinastía Kim, que gobierna el país con mano de hierro desde los años cuarenta, pero la situación ha evolucionado desde la llegada al poder de Kim Jong-un y, especialmente, con la exposición de las mujeres de la familia.

Según la inteligencia surcoreana, en la visita que Kim Jong-il realizó a China en 2010 estuvo acompañado de Kim Jong-un, quien, a la postre, se convertiría en su sucesor.