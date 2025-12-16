Hijo de Reiner no tiene condiciones médicas para presentarse al tribunal, dice su defensa

El abogado Alan Jackson indicó a periodistas que "todos los reclusos" deben recibir una alta médica para comprobar que tengan las condiciones adecuadas para comparecer ante un tribunal.

Esto ha retrasado momentáneamente la presentación de la acusación formal por doble asesinato en contra de Reiner, de 32 años, ante un tribunal de Los Ángeles.

El hijo mediano de la pareja, Nick, fue arrestado y fichado por cargos de asesinato el domingo, y aunque por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el supuesto crimen, allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en casa del comediante Conan O'Brien, según Los Angeles Times.

Nick Reiner vivía en una casa anexa a la de sus padres, tras luchar por décadas con una adicción a las drogas y al alcohol.

La Fiscalía federal de California, a cargo del caso, tiene previsto adelantar una conferencia de prensa sobre el estado del fichaje del acusado ante el tribunal que debería suceder en las próximas horas.