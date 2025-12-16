Hostigamientos armados confinan y desplazan a civiles de municipio del suroeste colombiano

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, atribuyó al Estado Mayor Central (EMC), disidencia de la antigua guerrilla de las FARC comandada por alias Iván Mordisco, al menos uno de los ataques, mientras las autoridades investigan la autoría de los demás, ocurridos en medio del paro armado de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que también tiene presencia en la zona.

"Se presentan desde las 6 am hostigamientos y detonaciones con artefactos explosivos. Las comunidades requieren protección inmediata", advirtió en X la defensora del pueblo, Iris Marín.

El Consejo Comunitario de las Comunidades Negras Cerro Teta, principales afectados por los ataques, señaló en un comunicado que los "fuertes hostigamientos y detonaciones de artefactos explosivos" han generado "confinamiento, desplazamiento, temor generalizado y una amenaza directa contra la vida, la integridad física y emocional de las familias que habitan el territorio".

Sin precisar el número de personas afectadas, el Consejo señaló que las explosiones han afectado lugares públicos como la estación de Policía, bancos, la Casa de Justicia, la Alcaldía municipal y viviendas aledañas.

"Esta situación vulnera de manera grave y sistemática los Derechos Humanos y los Derechos Etnico-Territoriales de nuestra comunidad, en especial el derecho a la vida, la integridad personal, la libre circulación, la permanencia, la autonomía y la protección del territorio ancestral", agregó la comunidad.

El ministro de Defensa ordenó el despliegue de "todas las capacidades de la Fuerza Pública para neutralizar a los criminales".

Los hechos ocurren en el último día del paro armado de 72 horas convocado por el ELN en protesta contra "las amenazas de intervención imperialista" de Estados Unidos, que desde su inicio el domingo pasado ha derivado en ataques contra infraestructuras y contra la Policía en distintos departamentos del país, con víctimas mortales.

Hasta el lunes, el ELN había realizado más de medio centenar de acciones de intimidación en distintos departamentos del norte, oriente y occidente del país donde tiene presencia, según informaron fuentes oficiales.

Los ataques más recientes se registraron durante esta madrugada, uno en la Vía Panamericana entre las ciudades de Cali y Popayán, en el suroeste del país, donde hombres armados detuvieron vehículos y prendieron fuego a un camión, y el segundo en Cali, donde murieron dos policías tras ser atacados con explosivos.

Aunque las autoridades aún no han confirmado la autoría de estos atentados, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, dijo a medios locales que el principal sospechoso es el ELN, al tratarse del último día del paro armado.

Por otro lado, el Ejército informó que mantiene operaciones ofensivas contra el ELN en Norte de Santander (noreste), donde tropas han neutralizado artefactos explosivos, desbloqueado vías y capturado a un presunto integrante del grupo armado.