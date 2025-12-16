Indonesia arranca mañana el juicio contra sospechosos de matar a la española Matilde Muñoz

El proceso judicial contra los sospechosos, Suhaeli - conocido como "Eli"- y Heri Ridwan -"Geri"-, comenzará el miércoles a las 13.00 horas (06.00 GMT) con una vista preliminar y se celebrará en el tribunal de Mataram, en Lombok.

Se prevé que en esta primera sesión la Fiscalía informe de los cargos.

Muhammad Harun Al Rasyid, del equipo fiscal, dijo hoy a EFE que se les acusará de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, lo que,según el Código Penal indonesio, puede acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, que Yakarta no suele aplicar.

Se desconoce cuántas sesiones abarcará el juicio, con tres fiscales asignados para el mismo: los indonesios Danny Curia, Ni Made Saptini y Agung Kuntowicaksono, según la página web del tribunal.

"La duración dependerá de los jueces y del número de testigos", apuntó a EFE Harun.

Los sospechosos, un empleado y un extrabajador del hotel Bumi Aditya de Lombok en el que se alojaba Muñoz, fueron detenidos el pasado 30 de agosto, cuando fue hallado el cadáver de la española, de entonces 72 años, a medio kilómetro del establecimiento turístico.

La investigación policial fue entregada a la Fiscalía el 26 de noviembre, dijo este martes a EFE el jefe de la unidad de investigación criminal de la comisaría de Lombok, encargada del caso, Lalu Eka Arya Mardiwinata.

La Policía de Lombok, isla cercana a la turística Bali, inició una investigación sobre la desaparición de Muñoz el 13 de agosto, después de que la embajada de España en el país solicitara ayuda tras las primeras alertas sobre su desaparición en julio.

Según la investigación, H.Ridwan confesó haber matado a Muñoz con ayuda de Suhaeli cuando fue detenido -gracias a la geolocalización del teléfono móvil de la española con apoyo de Interpol y de la Policía de Yakarta -, y haberle robado sus pertenencias.

La investigación policial especificó que le robaron 3 millones de rupias (unos 182 dólares), el equivalente al salario medio mensual en el país en desarrollo.

Nacida en Ferrol (A Coruña) y afincada en Mallorca, Muñoz acostumbraba desde hace años a pasar largas temporadas en Lombok, donde consideraba al hotel Bumi Aditya su "casa" en la isla, según su entorno.

La Policía indonesia ha centrado la investigación en los dos hombres que serán acusados de homicidio, pese a las sospechas de familiares y amigas de Muñoz sobre la posible implicación de otros empleados del hotel, un rudimentario establecimiento de bungalós en el que, según las pesquisas policiales, pasó gran parte tiempo escondido el cadáver.

La autopsia, llevada a cabo por un hospital de Lombok el 4 de septiembre, reveló que Muñoz "murió por asfixia" y presentó "signos de traumatismo en la cabeza, cuello y pecho".