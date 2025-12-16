Israel impide la entrada en Cisjordania a una delegación con seis diputados canadienses

Según señaló NCCM en un comunicado, las autoridades israelíes solicitaron a los diputados canadienses (cinco del gobernante Partido Liberal y uno del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático) firmar un documento en el que se señalaba que eran una "amenaza para la seguridad pública".
Cuando la delegación canadiense se negó a firmar el documento, las autoridades israelíes les impidieron la entrada en Cisjordania, añadió la organización.
Stephen Brown, consejero delegado de NCCM, dijo que el rechazo de las autoridades israelíes es "muy preocupante".
"Las autoridades israelíes habían emitido autorizaciones electrónicas de viaje a todos los integrantes de la delegación, y a pesar de ello, a los observadores, incluidos los diputados canadienses, finalmente se les impidió la entrada como 'amenazas a la seguridad pública'", añadió Brown.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La delegación canadiense tenía planeado reunirse en Cisjordania e Israel con activistas judíos, musulmanes y cristianos en localidades como Jerusalén, Hebrón, Jenin, así como en campos de refugiados.