Japón expresa preocupación por la condena en Hong Kong del editor prodemocracia Jimmy Lai

"Estamos profundamente preocupados por el efecto que la condena de Jimmy Lai podría tener sobre las libertades de expresión y de asociación y reunión", dijo en una rueda de prensa el viceportavoz gubernamental japonés, Masanao Ozaki, en declaraciones recogidas por la agencia local Kyodo.

El Tribunal Supremo de Hong Kong declaró este lunes a Jimmy Lai, de 78 años, culpable de dos cargos de conspiración con fuerzas extranjeras y de un delito de sedición vinculado a la difusión de material subversivo.

El veredicto, anunciado en medio de una gran expectación mediática, pone fin a un proceso judicial de cinco años, aunque la condena no se conocerá hasta enero próximo.

Ozaki pidió a las autoridades chinas "respetar los derechos y libertades de los ciudadanos de Hong Kong", y aseguró que el Gobierno japonés trabajará junto a la comunidad internacional para garantizar su defensa.

El que fuera editor del diario 'Apple Daily', encarcelado desde 2020, vio clausurado su periódico en 2021 tras una redada con 500 agentes que se saldó con el bloqueo de sus activos y la detención de parte de su directiva.

La situación personal de Lai ha suscitado preocupación y sus hijos han denunciado un notable deterioro físico tras casi cinco años en régimen de aislamiento, aunque las autoridades hongkonesas aseguran que recibe atención médica adecuada.