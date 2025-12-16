Jimmy Kimmel llama a Trump "enfermo e irresponsable" tras la comentarios contra Rob Reiner

Kimmel abrió el monólogo de su programa nocturno 'Jimmy Kimmel Live' haciendo un balance sobre la actualidad informativa, mencionando, además de los atentados de Sydney, los supuestos asesinatos de Reiner y su mujer Michele en su domicilio en Brentwood, en el condado de Los Ángeles.

"Lo que necesitamos en un momento como este, además de sentido común en lo que respecta a las armas y la salud mental, es compasión y liderazgo", alertó el comediante.

"No obtuvimos eso de nuestro presidente porque no tiene nada que dar. En cambio, tuvimos a un tonto divagando sobre tonterías, tuvimos un breve momento de respeto por nuestros amigos en Australia, tuvimos un breve momento de condolencia seguido de un 'algo pasó' por los estudiantes de Brown y por Rob y Michele Reiner", agregó.

El comediante hizo referencia al mensaje de condolencias que mandó el mandatario republicano por la muerte de Reiner, a quien acusó de mantener una obsesión enfermiza en su contra.

El mandatario atribuyó el crimen a "la ira que provocó en otros por su enorme, obstinada e incurable aflicción con una enfermedad mentalmente paralizante conocida como el Síndrome de Trastorno por Trump".

Rob Reiner y su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner, fueron encontrados muertos el domingo en su domicilio en la adinerada localidad de Brentwood, donde según los primeros indicios filtrados por la prensa habrían sido degollados por uno de sus hijos.

El hijo mediano de la pareja, Nick, fue arrestado y fichado por cargos de asesinato, y aunque por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el crimen, allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en casa del comediante Conan O'Brien, según Los Angeles Times.