Justicia de Perú acepta apelación de expresidente Vizcarra contra sentencia por corrupción

La resolución del juzgado será enviada a la Sala Penal de Apelaciones Nacional, que tendrá que fijar una audiencia para evaluar y resolver el pedido de Vizcarra, recluido en el penal de Barbadillo desde el 26 de noviembre último, cuando el Poder Judicial dictó la sentencia en su contra por cohecho pasivo propio.

La sala también concedió la apelación presentada por la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Odebrecht referida al monto impuesto por reparación civil, así como la solicitada por la empresa Astaldi como tercero civilmente responsable, según la resolución difundida por el Canal N.

Precisamente, Vizcarra se había quejado el lunes, a través de su cuenta en la red social X y que maneja otra persona, que su apelación estaba "congelada", pues habían transcurrido "doce días de silencio cómplice" desde que la presentó ante la corte respectiva.

"Ya no soy candidato, ¿Qué más buscan? No usen la excusa de la burocracia; esto es una violación sistemática de mis derechos para sostener una sentencia que se cae a pedazos", escribió Vizcarra en su mensaje dirigido a los magistrados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El expresidente propuso y recibió una coima (soborno) de un millón de soles (296.000 dólares) de la empresa Obrainsa para adjudicarle el proyecto de irrigación agrícola Lomas de Ilo en 2013, según la sentencia del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional dictada en su contra en noviembre pasado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, la sala resolvió que Vizcarra también recibió en efectivo más de 1,3 millones de soles (385.000 dólares) de la empresa ICCGSA para desarrollar el mejoramiento del Hospital de Moquegua, según las declaraciones de los testigos llamados por la Fiscalía y cuyos testimonios, según el tribunal, quedaron acreditados.

Además de los 14 años de prisión efectiva, con ejecución inmediata, la sala dictó una inhabilitación para ejercer cargos públicos de nueve años y una multa de 94.900 soles (28.100 dólares).

El abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, dijo que la condena era "arbitraria" y adelantó que iba a solicitar que se suspenda su ejecución inmediata y una apelación porque "una persona inocente no puede estar privada de su libertad".

Vizcarra fundó el partido Perú Primero para tentar la presidencia del país en las elecciones de abril próximo y estaba en plena campaña, a pesar de las tres inhabilitaciones dictadas en su contra por el Congreso para ejercer cargo público.

Tras su condena, encargó la candidatura a su hermano Mario Vizcarra, quien ha sido confirmado en las elecciones primarias del partido y postulará junto a otros 35 postulantes a la presidencia de Perú en los comicios del 2026.