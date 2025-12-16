La artista Mickalene Thomas manda en París su carta de amor a las mujeres negras

Titulada 'All About Love' ('Todo sobre el amor') y visitable hasta el próximo 5 de abril en el Grand Palais, esta muestra invita a sumergirse en un corpus de obras multifacéticas -la fotografía, la instalación, el vídeo o el collage son solo algunos de los soportes en los que trabaja la artista- que celebran la autonomía, la belleza, el deseo y la resiliencia de estas mujeres.

"Es un momento increíble que el público de París pueda ver la exhibición. 'All About Love' es una carta de amor a todas las mujeres que vinieron antes que yo", explicó la propia autora al presentar la muestra este martes a la prensa.

Thomas es reconocida, en particular, por su exploración de la visibilidad y de la representación de las mujeres negras en la historia, en el arte y en la cultura popular, elementos que interroga y entremezcla en la narrativa de sus obras.

En ellas, con composiciones siempre estéticamente vibrantes y directas, aunque estén cargadas de texturas diferentes, suele utilizar como protagonistas a sus amigos, familiares y amantes.

También a iconos de la cultura pop, como la cantante Solange Knowles o la actriz y modelo Diahann Carroll.

De la mano de estas mujeres negras, que fueron durante mucho tiempo sujetos excluidos y que aquí reclaman poderosamente su espacio, investiga elementos como la representación del erotismo y la sensualidad, la esfera de lo doméstico y de lo íntimo o las huellas de las culturas africanas en la comunidad afroestadounidense.

En el proyecto que se podrá ver en París, más concretamente, su trabajo habla del amor como una fuerza de liberación individual y colectiva, y también de afirmación de la propia identidad, que son máximas inspiradas por el libro homónimo de la escritora y activista feminista estadounidense bell hooks (Gloria Jean Watkins) 'Todo sobre el amor' (1999).

'All About Love' recorre igualmente otro de los elementos fundamentales de la práctica de Mickalene Thomas, como es la reinterpretación de algunos de los hitos canónicos de la historia del arte europeo, desde 'El almuerzo sobre la hierba' ('Le Déjeuner sur l'herbe') de Édouard Manet hasta el 'Guernica' de Pablo Picasso.

Son momentos que ella reinterpreta con su lenguaje para crear ejercicios de resistencia, de denuncia o incluso de reparación de las injusticias del pasado hacia las mujeres negras.

Y lo hace en una de las grandes capitales del arte mundial, París, que para ella es algo más que un escaparate, ya que fue el hogar de un número no menor de los escritores y artistas negros del siglo XX que admira, como James Baldwin o Joséphine Baker.

La propia Thomas, de hecho, pasó también una temporada en Francia, en 2011, para realizar una residencia artística en la casa de Claude Monet en Giverny (unos 70 kilómetros al oeste de París).

Fue una estancia que le sirvió para profundizar en su exploración del paisaje y de los espacios domésticos como lugares de creación artística.

Antes de aterrizar en el monumental Grand Palais de París, la exposición 'All About Love' había pasado por Los Ángeles, Filadelfia, Londres y Toulouse.

Thomas ya había exhibido antes su obra en la capital francesa, en instituciones como el Museo de l'Orangerie, pero esta es la primera muestra monográfica de gran envergadura que se puede ver en París sobre su trabajo.