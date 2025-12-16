La bolsa de São Paulo se desploma 2,40 % ante la ratificación de la alta tasa de interés

El Ibovespa, índice de referencia del mayor parqué bursátil latinoamericano, terminó la jornada en los 158.577 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,73 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,46 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En el plano local, el Banco Central de Brasil insistió en que mantendrá los tipos de interés en cotas elevadas "por un periodo bastante prolongado", a pesar de observar un descenso de la inflación y una moderación del crecimiento económico del país.

Así lo manifestó en el acta de la reunión de su comité de política monetaria de la semana pasada, que fue divulgada este martes, en la que decidió mantener, por cuarta vez consecutiva, la tasa oficial de interés en el 15 % anual.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El mercado financiero esperaba alguna pista sobre una posible rebaja de los tipos en el corto plazo, pero el órgano emisor se mantuvo conservador, y resaltó que el escenario internacional aún es "incierto" y que las previsiones para la inflación permanecen por encima de lo deseado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el plano internacional, la tasa de desempleo en Estados Unidos subió hasta el 4,6 % en noviembre, cuando se crearon unos 64.000 puestos de trabajo, un dato ligeramente mayor al esperado aunque menor que el de septiembre

En este contexto, dos de los valores tradicionalmente más negociados del parqué brasileño, los papeles de la minera Vale y de la empresa estatal Petrobras, siguieron rumbos desiguales.

Mientras que Vale se anotó una suba del 0,38 %, Petrobras cerró con una brusca caída del 3,03 %.

Entre las acciones más negociadas en la plaza paulista, figuraron las preferenciales de la aerolínea Azul, con una baja del 4,76 %, y las de Gol, que cerraron en verde, un 2,56 % arriba.

Las acciones que registraron las mayores ganancias durante la jornada fueron las de la empresa de tecnología médica Baumer (9,18 %) y la compañía textil Santanense (7,35 %).

En la punta contraria, los papeles que más perdieron valor fueron el fondo de inversiones Arandu Investimentos (anteriormente denominada Reag Investimentos), con una baja del 16,94 %, y la química Tronox, un -12,70 %.

El volumen negociado durante la jornada en el parqué paulista superó los 31.607 millones de reales (unos 5.737 millones de dólares o 4.883 millones de euros) en casi 4,6 millones de operaciones financieras.