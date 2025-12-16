La española 'Sirat' de Oliver Laxe, precandidata al Óscar en cinco categorías

'Sirat' también se encuentra en la preselección para competir en la categoría cásting y cinematografía en las nominaciones a los premios Óscars, previstas para el próximo 22 de enero.

El proyecto que representa a España en la carrera por el Óscar se adentra en el desierto de Marruecos para seguir la desesperada búsqueda de un padre, Luis (Sergi López), y su hijo menor, Esteban (Bruno Núñez), por encontrar a Mar, su hija y hermana mayor, que desapareció hace meses en una rave ilegal en la montaña.

La película fue galardonada con el Premio del Jurado en el Festival de Cannes de 2025, además de haber recibido dos nominaciones a los Globos de Oro en las categorías de mejor banda sonora y mejor película de habla no inglesa, con la que competirá el próximo 11 de enero junto a otros títulos, como la brasileña 'The Secret Agent'.

Es el primer reconocimiento de una obra de Laxe por parte de la Academia más prestigiosa del cine internacional y fue seleccionada de entre las finalistas 'Romería', de Carla Simón; y 'Sorda', de Elvira Libertad.

'Sirat' sucede a 'Saturn Return', la obra de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez que se quedó a las puertas de la lista de finalistas en la pasada edición de los premios Óscar.

Con ello, España espera repetir el próximo 15 de marzo el éxito de 'Society of de Snow', el filme de Juan Antonio Bayona sobre los supervivientes de la tragedia de los Andes en 1972. Aunque resultó ganadora, quedó entre las finalistas para optar a dos de los premios más prestigiosos de Hollywood.