La ONU alerta de récord de asentamientos israelíes en territorios palestinos desde 2017

Alakbarov expresó este martes su condena a la expansión de asentamientos y alertó de la grave situación humanitaria en Gaza, al presentar su informe trimestral sobre la aplicación de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad, que exige a Israel el cese de la colonización.

Asimismo, apoyó el alto el fuego en Gaza, basado en el plan integral impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en los esfuerzos de mediación de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos, al considerar que ofrece una "oportunidad clave para detener la violencia y mejorar la situación humanitaria".

No obstante, instó a Israel y a Hamás a aplicar plenamente el acuerdo, ejercer la máxima contención y respetar el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, subrayando que la tregua debe consolidarse para permitir la recuperación y reconstrucción del enclave palestino.

Según Alakbarov, el alto el fuego sigue siendo "frágil", y destacó que la ONU está intentando dar respuesta a las "necesidades abrumadoras" de la población gazatí, en particular con programas de protección frente al invierno.

Sin embargo, subrayó que las condiciones siguen siendo "extremadamente graves" y confirmó la primera muerte por hipotermia, la de un recién nacido de dos semanas en Jan Yunis.

En el plano humanitario, el funcionario instó a preservar y ampliar el espacio operativo de la ONU y de las organizaciones asociadas, y reclamó la plena reanudación del corredor jordano para la entrada de ayuda a Gaza, en línea con resoluciones del Consejo de Seguridad. Aunque celebró la reapertura parcial del paso de Allenby/King Hussein, advirtió de que el volumen de suministros sigue siendo "muy limitado".

El representante de la ONU denunció como "profundamente preocupante" la entrada forzosa de autoridades israelíes en un complejo de la UNRWA en Jerusalén Este y recordó que las instalaciones de Naciones Unidas son inviolables.

Asimismo, criticó la decisión del Gobierno israelí de aprobar o regularizar 19 asentamientos en Cisjordania, algunos de ellos evacuados en 2005, y recordó que, conforme al derecho internacional y a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024, Israel debe poner fin a toda actividad de colonización y a su presencia ilegal en el territorio ocupado.

También expresó preocupación por el aumento de la violencia en Cisjordania, incluidos los ataques de colonos contra civiles palestinos y los enfrentamientos armados, y pidió el cese inmediato de toda violencia contra civiles.