La tasa del desempleo en el Reino Unido sube al 5,1 %

El empleo entre la población de 16 a 64 años se situó en el 74,9 %, una leve caída respecto al trimestre previo, mientras que la tasa de inactividad económica se mantuvo sin cambios en el 21 %.

El crecimiento anual medio de los salarios en el Reino Unido fue del 4,6 % en el trimestre hasta octubre.

La directora de estadísticas de la ONS, Liz McKeown, dijo que "el panorama general sigue siendo el de un mercado laboral debilitado. El número de empleados en nómina ha vuelto a caer, lo que refleja una actividad de contratación moderada, mientras que las empresas nos informaron de menos puestos de trabajo en el último período."

"Esta debilidad también se refleja en un aumento de la tasa de desempleo, mientras que las vacantes se mantuvieron prácticamente sin cambios.", añadió.

Según McKeown, el crecimiento salarial "se desaceleró aún más en el sector privado, mientras que volvió a aumentar en el público".