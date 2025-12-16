La UE refuerza su alianza con México en defensa de derechos humanos y enfoque de género

La representante especial de la Unión Europea (UE) para los Derechos Humanos, Kajsa Ollongren, destacó este martes la relevancia de estos proyectos en un momento en el que México es reconocido como "un país en el que la igualdad de las mujeres se toma muy en serio".

Según Ollongren, esto resulta visible "con una mujer presidenta (Claudia Sheinbaum), pero también por la presencia de mujeres en muchos otros niveles de responsabilidad y autoridad, donde participan en igualdad de condiciones", lo que consideró un ejemplo "muy interesante" para el mundo, incluida la UE.

No obstante, señaló que la violencia basada en género se está convirtiendo en un problema global cada vez mayor, "en lugar de disminuir".

Un promedio de diez mexicanas son asesinadas al día en el país, según cifras oficiales, y a nivel mundial alrededor de 137 mujeres son asesinadas cada día por sus parejas o familiares, según datos de la ONU.

Ollongren indicó que este fenómeno está vinculado, en algunas regiones, a conflictos y guerras, pero también al crimen organizado y a problemáticas internas, como ocurre en México, donde mujeres y niñas suelen ser las principales víctimas de la violencia.

Los proyectos serán implementados en los próximos cinco años en México, de la mano con organizaciones civiles.

'Hacia una sociedad libre de violencia basada en género' busca fortalecer las instituciones de seguridad y justicia para una atención diferenciada e integral, según apuntó el embajador Francisco André, jefe de la delegación europea en México.

Mientras que 'Empoderamiento y protección de niñas y adolescentes en México' pretende reforzar la incidencia política, nuevas tecnologías y redes de prevención de la violencia; y 'Voces por la justicia' busca mejorar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual, trata y explotación en el país.

La representante especial de la UE se encuentra en México, en una visita de tres días, con miras a fortalecer la cooperación en materia de derechos humanos.

Tras visitar el estado de Zacatecas (centro) el lunes, Ollongren resaltó la importancia de mejorar la identificación de restos humanos en el país, para lo que la UE implementó hace dos años un proyecto en dicho estado, lo que consideró como una "cooperación exitosa".

Cifras oficiales estiman alrededor de 73.000 restos humanos sin identificar en México, país que también acumula más de 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.