Las acciones de Tesla cierran a 489,88 dólares, su máximo histórico

El lunes, las acciones de Tesla ya ganaron un 3,5 %. En lo que va de año, las acciones de Tesla han ganado un 21 %. El anterior máximo histórico de Tesla fue de 488,54 dólares, en diciembre de 2024.

La firma japonesa Mizuho Financial Group elevó este martes su precio objetivo para las acciones de Tesla de 475 a 530 dólares.

La euforia inversora parece proceder del mensaje que el consejero delegado de la compañía, Elon Musk, publicó el domingo en la red social X, y en el que informaba que Tesla había empezado a realizar pruebas, sin asistencia humana, de su robotaxi.

A pesar de que Waymo (Alphabet) tiene desde hace meses un creciente servicio comercial de transporte de pasajeros con robotaxis que no necesitan la supervisión humana, y que la compañía de Musk está por detrás de otras empresas como Zoox (Amazon), la noticia ha sido suficiente para atraer la atención de los inversores de Tesla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con la subida bursátil de hoy, el valor de Tesla supera los 1,63 billones de dólares y convierte al fabricante de automóviles eléctricos en la séptima compañía más valiosa que cotiza en bolsa, solo por detrás de Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Nvidia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La subida también incrementa la fortuna de Musk, que en su inmensa mayoría está aparcada en acciones de Tesla, hasta 684.000 millones de dólares.