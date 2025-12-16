Lecornu toma el timón para tratar de aplacar la ira agrícola por la dermatosis y Mercosur

Lecornu pidió hoy al Ejecutivo una "aceleración de la estrategia de vacunación" contra la dermatosis que ahora afecta especialmente al vacuno del suroeste del país, donde los agricultores multiplicaron sus protestas con el corte la vía ferroviaria entre Toulouse y Narbona y bloqueos en varias autopistas.

La vacunación "debe tener más en cuenta las realidades de cada departamento" para "proteger a nuestros agricultores y a la ganadería francesa", dijo, al exigir una "mayor" disponibilidad de dosis, una "revisión de los controles sobre el transporte prohibido de animales" y "un plan de apoyo a las pequeñas explotaciones agrícolas", entre otras medidas, según fuentes del Gobierno.

Son las principales conclusiones de la reunión de Lecornu con un grupo reducido de sus ministros, previa a la que tiene previsto celebrar esta tarde por videoconferencia ampliada a los prefectos de los ocho departamentos de suroeste afectados por el virus y las protestas, inciadas hace una semana.

Los sindicatos Coordinación Rural, el segundo de agricultores más grande -cercano a la extrema derecha-, y la Confederación Campesina, de tendencia izquierdista, contestan con vigor el protocolo de sacrificar los rebaños en los que se detecta algún caso positivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hasta la fecha se han registrado 113 brotes en Francia desde que apareció la enfermedad en Saboya (este) el pasado verano. La estrategia oficial de contención se sustenta en tres pilares: sacrificio sistemático de animales en cuanto se detecta un caso, vacunación y restricciones de movimiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El entorno de Lecornu también avanzó que se reunirá "durante la semana" con los sindicatos para tratar la dermatosis nodular así como el Mercosur, otra de las bestias negras de los agricultores franceses.

La FNSEA-Jóvenes Agricultores, el mayor sindicato del sector en Francia que sí respalda el sacrificio de los rebaños afectados por el virus, anunció hoy que al menos 4.000 miembros se sumarán el jueves a la manifestación convocada en Bruselas por la asociación de cabildeo agrícola Copa-Cogeca contra el acuerdo UE-Mercosur coincidiendo con la cumbre europea que debe aprobarlo por mayoría cualificada.

El sindicato invitó a los agricultores que no puedan desplazarse a Bruselas a que se manifiesten en Francia, también contra la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), ya que el campo se enfrenta a una "crisis existencial", dijo el secretario su secretario general, Hervé Lapie, en una rueda de prensa.

"La crisis sanitaria no debe ocultar la crisis estructural de la agricultura. La PAC, el Mercosur, la tasa de ajuste de carbono en las fronteras son la gota que ha desbordado el vaso", subrayó Lapie.

En el debate sobre Mercosur, la líder ultraderechista Marie Le Pen pidió ese martes al presidente francés, Emmanuel Macron, que se oponga al tratado en lugar de solicitar un aplazamiento hasta 2026 de la votación prevista para esta semana en Bruselas, como ha hecho. "La soberanía de nuestro país está en juego", dijo.

Una protesta de agricultores interrumpió hoy el servicio ferroviario entre Toulouse y Narbona en la línea Burdeos-Marsella, según anunció el Servicio Nacional de Ferrocarriles (SNCF, en sus siglas en francés).

Mientras tanto, el tráfico por carretera sufre por cuarto día consecutivo "importantes interrupciones" en cinco autopistas del sur, entre ellas la A63 (España-Burdeos), y los gestores advirtieron de que "la situación está evolucionando rápidamente y podrían producirse bloqueos en otras zonas en las próximas horas", que "podrían interrumpir el tráfico en gran parte de la red" francesa.